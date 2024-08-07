Siyonizmin aparatı ABDli Mark Zuckerbergin kontrolündeki Meta Şehit İsmail Haniyeye yönelik sansürünü sürdürüyor. Facebook 5 gün önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız olarak videoyu kaldırdı. Skandala kamuoyundan tepki yağarken Facebook, erişim engeli getirdiği videoyu geri adım atarak yayına yeniden vermek zorunda kaldı. Facebookta geri adım atan Meta Instagramda aynı görüntüye 5 gün sonra sansür uyguladı. Siyonist aparatına dönüşen Metanın ikircikli tavrı tepki çelti.