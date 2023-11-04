İsrailin 29 gündür Gazzede eşi benzeri görülmemiş soykırıma imza atıyor. ABD ve Batı ise eli kanlı İsraile destek vermekten geri durmuyor. Sosyal medyadan Filistinin sesi olmak isteyen binlerce kullanıcı ise METAnın engeline maruz kalıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında Batının ipliğini pazara çıkartan Mısırlı komedyen Bassem Youssefden METAnın Filistin sansürüne tepki gösterdi. Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor diyen Youssef, Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor dedi. Öte yandan Facebook ve Instagramın Filistin sansürüne Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinden tepki yapdı. METAya boykot çağrısında bulunan kullanıcılar, Facebook ve Instagram’a reklam verip Gazze’de İsrail soykırımına ortak olmayın çağrısında bulundu. Birçok şirket ise META reklamlarını durdurduğunu açıklandı.