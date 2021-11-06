Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son dakika yoğun sis uyarısı / 06.11.21

İstanbulda günlerdir etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmirde bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.