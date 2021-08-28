Metrobüslerdeki tıka basa yolculuk vatandaşı isyan ettirdi! "Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile” / 28.08.21

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İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından olan metrobüste mesai bitiş saatlerinde yaşanan yoğunluk günün tamamına yayıldı. Dakikalarca tek aracın dahi geçmediği duraklar yolcularla doluyor, metrobüslere binen vatandaşlar ayakta dahi tutunacak yer bulamıyor. Vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na “Seçim öncesi metrobüste seyahat eden Ekrem İmamoğlu şimdi binemez bile” sözleriyle tepki gösterdi.