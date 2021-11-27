Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde / 27.11.21

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi güvenlik açığı tartışmalarını gündeme getirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, skandalı Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil sözleriyle savundu, Toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. dedi.