28 Mayısa günler kala CHP riyakar siyasette vitesi 5e taktı. Geride bıraktığımız gün Azerbaycan ve Göktürk bayrakları altında milliyetçilik pozları veren CHPli Canan Kaftancıoğlu, bugün terör örgütü PKKnın kurucularından Sakine Cansızı savundu. Kaftancıoğlu, Sakine Cansız Avrupanın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil dedi. Bu durum CHPnin mevsimlik milliyetçiliğinin en somut delili olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.