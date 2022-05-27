MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısı sona erdi. Bölgenin kaderini belirleyecek toplantı tam 3 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride yeni harekatın sinyali verildi ve Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir ifadeleri kullanıldı. Terörle mücadele, İsveç-Finlandiyanın NATO üyeliği, Yunanistan ve Doğu Akdeniz konu başlıkları da masaya yatırıldı.