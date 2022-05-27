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7/24 Dinle Takvim MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22
MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22

MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

MGK'dan yeni harekat sinyali! Kritik bildiri yayımlandı: Terörle mücadele, İsveç-Finlandiya, Yunanistan ve Doğu Akdeniz... / 27.05.22

Takvim 03:04
02

Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart / 24.05.22

Takvim 02:02
03

Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu / 23.05.22

Takvim 01:21
04

CHP'nin ırkçılıkla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Arapça afiş ile seslendi / 18.05.22

Takvim 01:21
05

Rus basınından bomba iddia! Zenit’ten ayrılan ünlü Rus forvet Artem Dzyuba, Beşiktaş'ın hedefinde / 26.05.22

Takvim 01:01
06

Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı / 27.05.22

Takvim 02:47
07

Esnafın beklediği haber! Vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu

Takvim 02:58
08

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenleme TBMM'ye sunuldu / 26.05.22

Takvim 01:53
09

Golcüsünü arayan Beşiktaş’tan Paul Onuachu hamlesi: Yönetim Genk'e resmi teklifi yaptı sıra cevapta / 27.05.22

Takvim 01:11
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