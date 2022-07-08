MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır / 08.07.22

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zillet ittifakının kurguladığı Cumhurbaşkanı adayı; edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır. ifadelerini kullandı. Sağlıkçıların maruz kaldığı şiddeti kınayan Bahçeli, Türk Tabipler Birliğinin giriştiği provokasyona da tepki gösterdi. Bahçeli, Bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği’nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahsurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum. dedi.