MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgahı bozulmuştur. SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir. dedi. Bahçeli, SDGnin mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapmaması halinde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.