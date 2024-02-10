Son dakika haberi! Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHPnin kuruluşunun 55. yılında düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhuriyetin yeni yüz yılına tüm inancımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiyenin küresel güç mertebesine hızla çıkacaktır. dedi. AYMnin Çağlayan Adliyesine saldıran teröristle ilgili verdiği karara tepki gösteren Bahçeli, Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk mahkemesi olamaz buna da adalet denemez. dedi. AYM ya kapatılmalı ya da yapılandırılmalı diyen Bahçeli, Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla kaos üretiyor. ifadelerini kullandı.