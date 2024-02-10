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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı / 09.02.24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı / 09.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AYM Başkanı Zühtü Arslan'a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı / 09.02.24

Takvim 06:57
02

Bibi’nin bürokrasisi patladı! Foreign Affairs resmen ‘İsrail parçalanacak’ dedi: O konuşmadan sonra her şey değişti / 09.02.24

Takvim 06:03
03

Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı / 09.02.24

Takvim 03:41
04

Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'na eşlik etmedi / 09.02.24

Takvim 02:01
05

MOSSAD soruşturmasında "casusluk" itirafı! Para trafiği ortaya çıktı / 09.02.24

Takvim 06:37
06

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin

Takvim 03:05
07

Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu / 09.02.24

Takvim 03:45
08

CHP'de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez'e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir'de Cemil Tugay'a yol göründü / 09.02.24

Takvim 03:17
09

DEM Parti'nin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu! CHP'ye 'kent uzlaşılı' açık kapı: Rest veya jest yapmıyoruz / 09.02.24

Takvim 05:28
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