Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gezi davası tutuklusu Can Atalayın milletvekiliiğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Karara açık destek veren Bahçeli, Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. ifadelerini kullandı. Bozdağa yapılan saldırıya tepki gösteren Bahçeli, Başkanlık kürsüsü önüne toplanan, sıra kapaklarına vuran, Meclisimizi yuhalayarak kendileriyle müsemma olan nefret ve şiddet gösterisine heveslenenler kınanmaya müstahak demokrasi cellatlarıdır. dedi.