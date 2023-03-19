MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Devlet Bahçeli, 108 yıl önce kanla, irfanla ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi, Türk milletini yurt edindiği Anadolu topraklarından önce çıkarmak, sonra da imha etmek üzere yola çıkmış haçlı zihniyetinin hüsran ve kesin bir yenilgisidir. ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun iptal edilse de terör örgütü PKKnın siyasi ayağı HDP ile 18 Martta görüşme planlamasına tepki gösteren Bahçeli, Zaferimizin 108’inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir. Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır. dedi.