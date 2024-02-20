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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ'cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün / 20.02.24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ'cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün / 20.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kirli iş birliğine tepki: CHP-DEM iç içe geçmiştir | FETÖ'cülere uyarı: Kefenlerinizi ölçtürün / 20.02.24

Takvim 07:32
02

CHP ve DEM arasındaki kirli işbirliği ayyuka çıktı! CHP'li Barış Yarkadaş'tan bomba itiraf: 20 DEM Partili CHP listelerinden İBB Meclisi'ne girecek / 19.02.24

Takvim 03:08
03

CHP, DEM tuttu! Esenyurt'ta Ahmet Özer'i Güngören'de Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi! Deşifre ettik: 'kürdistan' hayali kurdu, yerel özerklik talep etti / 19.02.24

Takvim 04:08
04

Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye: Uzay artık erişilebilir bir hedef / 20.02.24

Takvim 07:20
05

6 bin TL ek ödeme geliyor | Meclis maratonu bugün başlıyor! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?

Takvim 05:20
06

Marmara Denizi'ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı / 20.02.24

Takvim 06:58
07

Kandil istedi CHP yaptı! Esenyurt'ta PKK sempatizanı aday! Eşbaşkan da atanacak mı? / 20.02.24

Takvim 03:31
08

MİT'ten peş peşe başarılı operasyonlar! Önce Fransa sonra Çin istihbaratına darbe: Çok sayıda kişi yakalandı / 20.02.24

Takvim 04:57
09

Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu: 2 gözaltı! Terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavraları çıktı / 20.02.24

Takvim 01:44
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