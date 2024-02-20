MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHP ile DEMin kirli bir iş birliği içinde olduğuna dikkat çeken Bahçeli, DEM artık CHPnin kumanda odasına kadar nüfuz etmiştir. Kimin aday yapılıp yapılmayacağına kadar müdahil olmuştur. Adı konulmamış kokuşmuş ilişki CHPnin iç yüzünü deşifre etmiştir. Özgür beyi iradesi ve şifreleri DEMin eline geçmiştir. ifadelerini kullandı. Yargıtay 5. Dairesinin FETÖcüleri göreve iadesine sert çıkan Bahçeli, FETÖcüleri vatana ihanet, cinayet değil midir? FETÖnün propogandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. dedi.