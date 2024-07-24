MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin Kürtler kendini eşit hissetmiyor sözlerine tepki gösteren Bahçeli, Bu yakından tanıdığımız bölücü ağızdır. CHPnin şifreleri PKKnın elinde DEMin kullanımındadır dedi. Yunanistanın son dönemde Kıbrıs ile ilgili skandal çıkışlarına tepki gösteren Bahçeli, Küstahlıktır ifadelerini kullandı. MHPyi hedef gösteren 154 isim olduğunu söyleyen Bahçeli hukuk içinde hesaplaşacaklarını belirtti. İşte detaylar...