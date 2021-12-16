MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor! / 16.12.21

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İBB terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmış PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle sicil kaydı bulunan kişilerin işe alındığı deşifre olmuştu. İBB’de İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER’de yasadışı sol örgütlerin kadrolaştığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda buunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Sessiz kalan İYİ Parti, bu kadrolaşmada tampon görevi görüyor ve pastadan payını alıyor. dedi.