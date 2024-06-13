MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yaptığı ikili görüşmelerin ardından ortaya atılan spekülasyonlara yanıt verdi. Cumhur ittifakının devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, Başkan Erdoğanın yaptığı görüşmelere saygı duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. ifadelerini kullandı. Bahçeli öte yandan geniş tabanlı ittifak mesajı verdi. İşte detaylar...