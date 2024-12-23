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MHP lideri Devlet Bahçeli "Kudüs'ün fethi yakındır" deyip İsrail'i 'Şam'arladı! Özel'e "Esad" çağrısı... DEM-İmralı açıklaması / 22.12.24

MHP lideri Devlet Bahçeli "Kudüs'ün fethi yakındır" deyip İsrail'i 'Şam'arladı! Özel'e "Esad" çağrısı... DEM-İmralı açıklaması / 22.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP lideri Devlet Bahçeli "Kudüs'ün fethi yakındır" deyip İsrail'i 'Şam'arladı! Özel'e "Esad" çağrısı... DEM-İmralı açıklaması / 22.12.24

Takvim 05:14
02

Cimbom'dan dev adım! Galatasaray Kayserispor'u 5-1 yendi MAÇ SONUCU / 22.12.24

Takvim 05:28
03

Fırtına 2024'ü mutlu bitirdi! Trabzonspor Bodrum FK'yı 1-0 yendi / 22.12.24

Takvim 03:16
04

Suriye Geçiş Hükümeti Savunma Bakanı Kasra: Kürt halkı ile YPG arasında ayrım yapıyoruz / 22.12.24

Takvim 01:53
05

Wanda Nara ve Keita Balde'nin ilişkisini eski eş doğruladı! "İkisinin kamera kayıtları var elimde" / 23.12.24

Takvim 01:12
06

ABD Başkanı Trump sapkınlara savaş açtı: "LGBT çılgınlığına son vereceğim" / 22.12.24

Takvim 01:37
07

Başkan Erdoğan Marmaris'ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı / 21.12.24

Takvim 06:40
08

Çocuklar için güvenli sosyal medya planı! Bakan Göktaş 5 adımda detayları açıkladı: "Yaş Doğrulama Sistemi" ve dijital kimlik geliyor / 22.12.24

Takvim 06:06
09

Türkiye özgür Suriye'ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada

Takvim 04:11
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