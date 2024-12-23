MHP lideri Devlet Bahçeli, Esad sonrası Suriyeye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Zalim Esadı Alçak olarak tanımlayan Bahçeli, Laheyde cani Netanyahu ile birlikte en kısa sürede yargılanmalıdır ifadelerini kullandı. CHPnin politikasının BAAS menşeili olduğunu dile getiren Bahçeli, Özgür Özele hitaben Esad kaçtı kaçalı karalar bağladı. Matemden gözü söndü. Eğer yüreği varsa Moskovaya gitsin Esadla kucaklaşıp hasret gidersin dedi. Bahçeli, Şama gözünü diken Tel Avivde Osmanlı şamarı yiyecek! Tarih diyor ki; Kudüsün ilk durağı Şamdır. Zeytin Dağının manzarasına özlem duyuyoruz şeklinde konuştu.