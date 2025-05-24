MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan’ın Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. sözlerine karşılık dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye’nin güçlü bir ivme yakaladığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğana çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir dedi. Bahçeli, Erdoğanın liderliğinin sürdürülebilir kalkınma ve milli birlik için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İşte Devlet Bahçelinin o açıklaması...