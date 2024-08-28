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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı" / 28.08.24

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı" / 28.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' tepkisi! Bizans'tan girdi DEM'den çıktı... "Emelleri Haçlılarla aynı" / 28.08.24

Takvim 07:05
02

Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızı için takas teklifi! / 28.08.24

Takvim 01:12
03

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi! İşte bonservisi... / 28.08.24

Takvim 06:35
04

İşte Vaniköy'deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı / 28.08.24

Takvim 03:42
05

META Kurucusu Mark Zuckerberg'ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı / 28.08.24

Takvim 03:42
06

Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis / 28.08.24

Takvim 01:11
07

Afrika'da Türkiye rüzgarı! İngiliz Financial Times son 20 yılı kaleme aldı: Kendini güçlü bir oyuncu olarak konumlandırdı / 28.08.24

Takvim 06:35
08

Pavel Durov'un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı? / 28.08.24

Takvim 06:54
09

Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria'da Filistinlilere "tecavüz" tehdidi! / 28.08.24

Takvim 02:49
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