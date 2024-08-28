MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHPnin Cumhuru ve Cumhuriyet’i ayrıştırma partisine dönüştüğünü söyledi. Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz üzerinden tarihi husumet çıkaranlara tepki gösteren Bahçeli, Tarihimizi karıştırmak ve yaşanmış hadiseleri saptırmak ancak ve ancak güncellenmiş Bizans senaryosu, Türk ve İslam düşmanlarının alçak kurgusu olarak adlandırılacaktır. CHP’nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır dedi. Bahçeli, DEMlenen CHPnin siyasi pozu ve pozisyonunun yüksek düzeyli tehdit olduğu ifade etti.