Son dakika haberleri... MHP Lideri Devlet Bahçeli, 2023e Doğru: Aday Belli, Karar Net miting kapsamında Elazığ’da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 6lı masanın hala adayının belli olmamasını, İmamoğlu ve Yavaşın ısıtılıp ısıtılıp tekrar öne sürülmesine tepki göstererek, Erdoğan ile aynı terazide olamazlar dedi. Kılıçdaroğlunun icazet ziyaretine de tepki gösteren Bahçeli, Rezalet. Düpedüz teslimiyetçilik şeklinde konuştu. Öte yandan AK Partinin Anayasa değişikliği nedeniyle HDPyi ziyareti üzerinden algı operasyonu yapan CHPye tepki gösteren Bahçeli, Mecliste grubu olan partilere gidildi. Kimse bize HDP üzerinden parmak sallayamaz. PKK neyse bizim için HDP de odur. HDP neyse CHP aynısıdır diye konuştu.