MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazzede soykırım işleyen İsraile çok sert tepki gösterdi. Gazzenin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya ifade eden Bahçeli, Mazlumlar inim inim inliyor, dünya İsraili destekliyor! Cumhurbaşkanımız ateşkes için çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve arkadaşlarını her aşamada tartışmasız destekliyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir ifadelerini kullandı. Haçlı Seferinin yeni bir ruhu doğuyor diyen Bahçeli, İsrailin aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiyenin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım dedi.