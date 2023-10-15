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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Gazze' açıklaması: Başkan Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz / 14.10.23

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Gazze' açıklaması: Başkan Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz / 14.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Gazze' açıklaması: Başkan Erdoğan'ın diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız destekliyoruz / 14.10.23

Takvim 01:18
02

'Kafası kesilen çocuklar' yalanı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten Amerikan tilkisi FOX rezil oldu / 14.10.23

Takvim 01:14
03

McDonald's'ın ardından Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusuna Walt Disney'den destek! / 14.10.23

Takvim 01:11
04

Kasayı boşalttı: CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kirli oyunu gün yüzüne çıktı! / 14.10.23

Takvim 02:19
05

A Haber Filistin-İsrail hattında! İşgal devleti tankları sınıra sürdü... Canlı yayında hareketli anlar! / 14.10.23

Takvim 02:20
06

Emekliye 12 bin 500 TL promosyon | Bankalar rekabet yarışını arttırdı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Takvim 02:23
07

Batı demokrasisine bir örnek de Harvard Üniversitesi’nden: İsrail’i kınayan öğrencileri fişlediler! Parfüm devinin oğlu da o toplulukta çıktı: Şirket kurucuyu uzaklaştırdı / 14.10.23

Takvim 02:09
08

Gazze'yi işgal sinyali! İşgalci İsrail Başkanı Netanyahu sınıra gitti: "Bir sonraki aşama geliyor" / 14.10.23

Takvim 02:07
09

İşgalci İsrail'den Gazze'de sistematik soykırım! Çocuk hastanesine fosfor bombası attılar, konvoyu vurdular: Morglarda yer kalmadı / 14.10.23

Takvim 02:14
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