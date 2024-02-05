Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisada önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İzmirdeki taksici cinayeti hakkında Taksi şoförümüzü katleden alçağın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkarılması, hayat boyu rezil ve rüsva içerisinde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir dedi. Öte yandan Güldür Güldürün Gazi skecine tepki gösteren Bahçeli, Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyetin ilanına küstahça atılan darbe iftirası, baskı var diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır ifadelerini kullandı.