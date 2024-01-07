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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah / 06.01.24

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah / 06.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah / 06.01.24

Takvim 03:04
02

İngiliz spiker ırkçılıkta sınırı aştı: Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer sözünü kestiği Filistinli siyasetçiye canlı yayında bağırıp çağırdı / 06.01.24

Takvim 01:59
03

Sürekli hayvansever olduğunu iddia eden Hadise, hayranlarını üzdü! Kürklü fotoğrafını paylaştı / 07.01.24

Takvim 00:44
04

İngiliz ekibi Fransız yıldız Boey için harekete geçti / 07.01.24

Takvim 01:01
05

İşsizlik maaşı zamlandı: En düşük ve en yüksek aylık netleşti | Nasıl başvuru yapılıyor? Kimler, ne kadar süreyle işsizlik maaşı alabiliyor?

Takvim 02:19
06

Emekliye kök aylık hesabı! Ocak zamları nasıl yansıtılacak? Ek ödemeler ne kadar değişecek?  Nelere dikkat edilmeli?

Takvim 02:04
07

Soykırım ordusu İsrail'i besleyen McDonald's'a ağır fatura! Üst Yöneticisi Chris Kempczinski: Boykot nedeniyle işler azaldı / 06.01.24

Takvim 01:30
08

MİT 34 Mossad ajanını paketlemişti | Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklandı / 06.01.24

Takvim 02:12
09

Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü / 06.01.24

Takvim 01:21
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