Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünden dönen vatandaşa yönelik gerçekleştirilen provokasyona sert tepki gösteren Bahçeli, Be hey cahiller güruhu hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Şayet hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı açıkça ilan ediyorum; La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah. ifadelerini kullandı. Diğer yandan sosyal medyada artan tartışmalara da değinen MHP lideri, Sosyal medya artık taşınması zor bir yüktür ve zehirlidir, sosyal medya kullanımını düzenlemeliyiz dedi. Öte yandan Bahçeli, Can Atalay hakkında verdiği karardan dolayı Yargıtayı tebrik etti.