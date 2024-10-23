MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya MHP lideri Bahçelinin Eğer teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lavedildiğini haykırsın. çıkışını değerlendirdi. Karakaya, bu durumun 2. çözüm süreci olmadığını belirterek, Kardeşliği güçlendirme çabasıdır ifadelerini kullandı. Bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Karakaya, Bu teröre taviz değildir. Bilakis terörle samimi olanların arasına bir çizginin çekilmesi olduğunu çok iyi anlamak lazım dedi. Bir diğer MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise bugünün siyasette bir milat olduğunu söyledi.