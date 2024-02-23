AYM, CHP ve Can Atalay’ın avukatlarının yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvurusunu karara bağladı. AYM, her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken MHPden AYMye çok sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor dedi. 85. maddeyi hatırlatan Yıldız, AYMnin Meclisin kararını tanımıyoruz mesajı verdiğini dile getirdi.