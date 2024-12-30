MHP lideri Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de DEM Parti eş başkanlarıyla görüşerek teröristbaşı Öcalan’a PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması için mesaj göndermişti. Dün İmralı’da Öcalan’la görüşen DEM Partili heyet, Öcalan’ın Sürecin başarısı için en önemli zemin TBMMdir. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım açıklamasını aktardı. İmralı ziyaretini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise, Türkiye çok önemli bir aşamaya geldi, 100 yılın fırsatı ortaya çıktı diyerek, huzurlu ve refah içinde bir Türkiye inşa etme fırsatını vurguladı.