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MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: "100 yılın fırsatı ortaya çıktı" / 30.12.24

MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: "100 yılın fırsatı ortaya çıktı" / 30.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

MHP'den DEM Parti-İmralı görüşmesi sonrası çarpıcı açıklama: "100 yılın fırsatı ortaya çıktı" / 30.12.24

Takvim 03:15
02

Yılbaşı sanat"kâr"ları! Ünlü isimlerin yeni yılda cepleri dolacak / 30.12.24

Takvim 00:58
03

Terör propogandasına geçit yok! DMM Dışişleri Bakanı Fidan'ı hedef gösteren paylaşımları yalanladı / 30.12.24

Takvim 01:27
04

DEM'den "İmralı" açıklaması! Öcalan "Çağrı yaparım" deyip PKK'nın selasını okudu: "Erdoğan ve Bahçeli'nin paradigmasına katkıya hazırım" / 30.12.24

Takvim 06:42
05

EMEKLİYE ÜÇ AŞAMALI ZAM: Ocak ayında belli olacak! Kim, ne kadar alacak?

Takvim 03:28
06

Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise... / 30.12.24

Takvim 00:50
07

Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor / 30.12.24

Takvim 01:05
08

Ahmet Şara'dan yeni dönem vurgusu: Terör örgütü PKK/YPG'nin özerklik hayallerine ket vurdu / 30.12.24

Takvim 04:35
09

ÇALIŞANA-EMEKLİYE YENİ KAZANÇ: 2025'te maaşlar ne kadar artacak? Toplu sözleşmelerle neler değişecek? Hangi reformlar hayata geçecek?

Takvim 04:05
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