MHP'den fondaş medya organları ile ilgili kanun teklifi! "Tescil" zorunluluğu getirilecek / 16.08.21

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Son dakika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi'nden, yabancı kaynaklardan fonlanan medya organları ile ilgili kanun teklifi hamlesi geldi. Teklife göre, bir yabancı merkez temsilcisi olarak internet ve sosyal medya mecraları gibi kanallar dahil olmak üzere herhangi bir kitle iletişim mecrasında habercilik, yayıncılık, yorumculuk veya kanaat oluşturuculuğu ve benzeri bilgi aktarımı faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere "tescil" zorunluluğu getirilecek.