MHP'den Turgay Ciner ve Habertürk'e bombardıman: "Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye aday, terör sevicilerle saf tuttu, hesap verecekler" / 03.08.22

Ciner Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına devam eden Habertürke Milliyetçi Hareket Partisi cephesinden çok sert tepki geldi. Habertürk’ün son dönemdeki yayınlarıyla Cumhur İttifakını hedef aldığını söyleyen MHPli Semih Yalçın, söz konusu medya kuruluşunun halkın sesi olmaktan ziyade patronu Turgay Cinerin sesi haline geldiğini söyledi. Yalçın, Milletin sırtından kazandığı milyarları yatırım bahanesiyle ABD’ye taşıyan ve kendine New York’ta saray yavrusu malikâne satın alan Ciner, sıkışınca Okyanus Ötesine sığınanların yolundan gitmeye adaydır sözleriyle Habertürkün patronu Turgay Cineri hedef aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Habertürk - MHP hattındaki gerilimin perde arkası...