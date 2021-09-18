MHP'li İsmet Büyükataman: Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, PKK terörü sorunu vardır / 18.09.21

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MHP İstişare toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bu ülkeyi vatan olarak kabul eden anlayışı, bu ülkenin vatanını bayrağını ezanını benim gibi koruyup ve saygı duyduğu müddetçe bizim baş tacımdır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde ilk turda bu milletin ferasetiyle yeniden seçileceğini belirten Büyükataman, muhalefetin sandığa gömüleceğini söyledi. Haberin detayları...