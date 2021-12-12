Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... / 12.12.21

Millet İttifakında 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi yaşanan adaylık krizi devam ediyor. Meydanlarda erken seçim istemesine rağmen henüz bir aday belirleyemeyen Millet İttifakında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istese de, ittifak ortağı İyi Parti bu talebe karşı çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ise Kılıçdaroğlu tarafından istenmiyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal Millet İttifakında adaylık konusunu değerlendirdi.