Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'üçüncü yol' çıkışı / 30.09.21

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CHP - İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'nda krizler sürüyor. Tabanlarından çekinerek HDP'yi ittifak dışında göstermeye çalışan İYİ Parti ve CHP'ye karşı HDP'den yeni bir çıkış daha geldi. HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na ihtiyaçları olmadığını belirterek ''Millet İttifakı dışında kalanlar, gri alanda kalanlar ve toplumun farklı kesimlerinin oluşturacağı daha demokratik bir ittifak kurmalıyız. İktidarın sandalye sayısını düşürmeliyiz." dedi.