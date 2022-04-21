Millet İttifakı'ndaki kriz Gültekin Uysal'ın ziyaretleri sırasında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yüzlerine yansıdı / 20.04.22

Millet İttifakında Gültekin Uysalın sözleriyle başlayan kriz liderlerin yüzlerine de yansımış durumda. Dün Ali Babacan bugün de Ahmet Davutoğlu, Uysalla birlikte poz verirken tebessüm bir yana adeta somurttular. Başkan Erdoğan da bugün grup toplantısında Millet İttifakındaki bu duruma Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. diyerek tepki göstermişti.