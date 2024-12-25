Millete kılıç çekip Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine disiplinsizlik gölgesi düşüren teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı YDKnın 16 Ocak 2025te toplanacağını bildirdi. Mezkur olaya karışan teğmenlere tebligat gitti. Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda. Takvim.com.trnin manşet manşet gündeme getirdiği organize korsan yemine ilişkin Başkan Erdoğan Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz. Ordumuzu yıpratamayacaklar demişti.