Bir grup teğmenin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup milli iradeye kılıç çekmesi millet nezdinde derin rahatsızlık oluşturdu. TSKnın itibarını zedeleyen disiplinsizlik hadisesi sonrası harekete geçildi. Millete kılıçla ordu sopası gösteren teğmenler hakkında Yüksek Disiplin Süreci başlatıldı. Bahse konu teğmenlerin üniformalarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geldiği görüldü. MSB kaynakları 10 iş günü içerisinde gerekçeli kararın hazırlanacağını duyurdu. Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda.