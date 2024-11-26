Teğmenlerin amirlerinin uyarılarına rağmen organize olup milli iradeye kılıç çekmesinde hesap günü geldi çattı! Yüksek Disiplin Kurulunda teğmenler gündemli süreç başladı. Peki, TSKyı tartışmaya açıp itibarını zedeleyen mezkur olayla ilgili hangi adımlar atılacak? Gözler şimdi korsan yeminin mimarı teğmen Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan ile ilgili verilecek kararda. Millete ordu kılıcı gösteren teğmenler ise pişman değil. Ebru Eroğlundan sonra teğmenlerin tabur komutanı S.İnin de vesayet özlemi pekişti! Yine yapardım diyen S.İ. Herkes hak ettiğini bir gün alır sözleriyle tehditler savurdu.