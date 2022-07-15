Milletin aklıyla dalga geçiyor! CHP'li Engin Özkoç'tan skandal '15 Temmuz' paylaşımı / 15.07.22

FETÖnün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuzun 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğanı hedef alan ve gerçekleri çarpıtan Engin Özkoç, Kılıçdaroğlunun 15 Temmuzda darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. şeklinde skandal bir paylaşım yaptı.