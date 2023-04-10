Türkiye 2023 seçimlerine gün sayarken partiler bugün YSK’ya milletvekili aday listelerini teslim etti. İYİ Parti Konya milletvekili adayı Süleyman Şenol, partisinin açıkladığı listede istediği sıra yer almadığı için partisinden istifa ettiğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı. Twitter hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Şenol, İlkeli siyasetin, ülkeyi yönetebilme kabiliyetini gösteren en temel erdem olduğuna inanıyorum. Bu erdeme sahip olmayan bir genel başkanın, milletimizi geçtiği bu darboğazdan kurtarmaya ehil olmadığını düşünüyorum dedi.