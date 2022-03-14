Milli Altay Tankı için geri sayım: Motoru teslim edildi! İsmail Demir'den flaş SİHA, F-35 ve S-400 açıklamaları / 14.03.22

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400, F-35, SİHA ve Milli Altay tankıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, milli ana muharebe tankı Altayın motoruyla ilgili Güney Kore ile yürütülen sürece ilişkin ise Motor geldi. Motorun güç sistemlerinin şu anda testleri yapılıyor. Mayısı bekliyoruz. Altay Tankının prototipini o motorla göreceğiz dedi. Rusya ile S-400 projesinde şu aylarda çok kritik bir adım atacağız diyen Demir, F-35le ilgili, Görüşme trafiği başladı. Konuşulmayan bir süreç. Karşılıklı dinleme anlama ve noktasında adımlar atıldı ifadelerini kullandı.