Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! / 12.09.21

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Son dakika haberleri... Koronavirüs gölgesinde yeniden başlayan yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük. Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en son kapatılacak yerlerin okullar olduğu irademiz aynen devam etmektedir." dedi.