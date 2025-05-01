Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında 25 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Atama sayıların ilişkin tartışma ve iftiralara cevap veren Tekin, Bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok. dedi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaz tatilinin öne çekilmesi gibi bir durumun olmadığını belirten Tekin, CHP Genel Başkanı Özelin jammer iftirasına sert tepki gösterdi. Tekin, Bizim yaptığımız sınavlara 9 milyon kişi giriyor. Hazırlanan soruların güvenliğinin sağlanması gerekir. İlgili birimde bu tedbirler alınır. Devletin bilgisi ve izni ile yapıyoruz bunları. Her sözü yalan her sözü bir plan. dedi.