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Milli enerjide 'Albayrak' atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı

Milli enerjide 'Albayrak' atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Milli enerjide 'Albayrak' atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı

Takvim 06:09
02

İstanbul'un arkasında devlet var! TOKİ megakenti depreme hazırlıyor... Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşanlar duacı / 02.09.24

Takvim 05:05
03

Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu / 02.09.24

Takvim 02:24
04

Özel okullar fiyatları iyice abarttı: Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler! Veliler tepki gösterdi

Takvim 02:45
05

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi / 31.08.24

Takvim 03:40
06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hava Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı / 31.08.24

Takvim 00:51
07

Haftalık trafik raporu: 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi çok sayıda sürücü hakkında işlem yapıldı / 01.09.24

Takvim 01:54
08

Fenerbahçe'de Medina olmazsa o gelecek! / 31.08.24

Takvim 01:04
09

AK Parti'de kongre süreci başlıyor... Başkan Erdoğan A Takımı'nı yenileyecek! İşareti nasıl vermişti? / 31.08.24

Takvim 04:49
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