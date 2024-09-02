Güneydoğu’da yıllarca ‘petrol yok’ denilerek üzeri betonla kapatılan kuyular Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki ‘Milli Enerji Politikası’ hamlesiyle tek tek açılıyor, dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrakın başlattığı enerji hamlesi meyvelerini veriyor... Diyarbakır başta olmak üzere Van, Hakkâri, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Batman’da yeni kuyular için de sondaj başladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Burası Çok Önemli diyen Berat Albayrakın kaleminden petrol keşiflerinin arka planı.