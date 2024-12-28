Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 308 sivil toplum kuruluşu, geçen yılki gibi bu yıl da 1 Ocak’ta Galata Köprüsünde buluşma düzenleyecek. Dünyayı Uyandırıyoruz, Dün Ayasofya, bugün Emevî, yarın Aksa ve Bir Güneş Doğuyor sloganlarıyla yapılacak etkinlik için katılım çağrısı yapıldı. TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, A Haber’de Haktan Uysalın moderatörlüğünde yayınlanan Aklın Yolu programında Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekerek, Hepimiz vicdanen sınandığımız bir dönemin içindeyiz. dedi.