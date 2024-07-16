FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016daki hain kalkışmasının üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milleti tarihine yeni bir destan ekleyerek, halkın gücünün, tankların gücünden daha üstün olduğunu ispatladı. 15 Temmuz FETÖcülerin hain darbe girişimi gecesinde ilk hedeflerden birisi de milli iradenin yanında duran halkın sesi olmayı başarmış Turkuvaz Medya Grubuydu. Peki milli iradenin sesi olan A Haber o gece neden hedef alındı? Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? İşte dakika dakika ihanet ve diriliş gecesinde yaşananlar...