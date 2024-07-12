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Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu'nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu / 12.07.24

Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu'nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu / 12.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu'nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu / 12.07.24

Takvim 06:37
02

Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme | Duruşma tarihi belli oldu! Hakimden 47 sayfalık gerekçeli karar / 12.07.24

Takvim 03:43
03

İETT otobüsü duran TIR'a çarptı: Yaralılar var! Kaza anı kamerada / 12.07.24

Takvim 00:56
04

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi / 12.07.24

Takvim 07:02
05

Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız / 12.07.24

Takvim 02:57
06

Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok

Takvim 03:31
07

ABD Başkanı Joe Biden'dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kürsüye Putin olarak davet etti / 12.07.24

Takvim 03:07
08

Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: "Türkiye İsrail'le işbirliğini onaylamayacak" / 12.07.24

Takvim 07:19
09

Beşiktaş'ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir... / 12.07.24

Takvim 02:22
10

Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş tarihi konferans açıklaması / 12.07.24

Takvim 02:23
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