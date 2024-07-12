Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubunda 15 Temmuzun aziz şehitleri için anma programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül de iştirak etti. FETÖ ile mücadelenin Z raporunu duyuran Yerlikaya FETÖye yönelik 6025 operasyon gerçekleştirdik. 3738 şüpheli gözaltına alındı. 1697si tutuklandı şeklinde konuştu. Turkuvaz Medyaya teşekkür eden Bakan Yerlikaya, FETÖcü hainleri saklandıkları inlerde yakalamaya, adalete teslim etmeye devam edeceğiz dedi. İhanet gecesinde harekete geçen darbeciler, Turkuvaz Medyayı susturmak için gözlerini kararttı. İşgal için yola çıkan darbeciler, Alabildiğince mühimmat alın, Turkuvazı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin talimatında bulundu. Milletin dik duruşu direnişin kalelerinden biri olan yerli ve milli medyada darbecilere dur dendi. O gece ve sonrasında yapılan yayınlarla hain darbe girişimi engellendi.