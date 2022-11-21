Taksimde gerçekleştirilen kanlı saldırının hesabını sormak için havalanan Türk jetleri Suriye ve Irakta terör hedeflerini yerle bir etti. Başarıyla tamamlanan operasyon terör çevrelerini rahatsız etti. Terör örgütünün sözcüsü HDPKKnın tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına sesinizi yükseltin çağrısı yaptı. Çağrıya ilk karşılık HDPKK ekranına dönüşen Halk TVden geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, Selahattin Demirtaşın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. ifadelerini kullandı. Sözde milliyetçi İPten de skandal bir açıklama geldi. Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, PKK/YPGye yönelik operasyona ilişkin çelişkili ifadeler kullandı.