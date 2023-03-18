Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak MMU, taksi testlerine başladı. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan Milli Muharip Uçak, testi başarıyla tamamladı. 18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out’a hazır olduğunu kanıtlamış oldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Milli Muharip Uçağın görüntülerini paylaşarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız. ifadelerine yer verdi.