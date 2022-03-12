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7/24 Dinle Takvim Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 101 yıl önce nasıl kabul edildi? Kimler itiraz etti? / 12.03.22
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 101 yıl önce nasıl kabul edildi? Kimler itiraz etti? / 12.03.22

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 101 yıl önce nasıl kabul edildi? Kimler itiraz etti? / 12.03.22

Takvim

150 Bölüm | 06:04:06
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01

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 101 yıl önce nasıl kabul edildi? Kimler itiraz etti? / 12.03.22

Takvim 02:05
02

Futbolda yayın haklarına yeni formül! Kulüpler Süper Lig TV'ye hazırlanıyor / 07.03.22

Takvim 04:02
03

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin skandal işten çıkarma kararından sonra işçiler Ankara'ya yürüme kararı aldı / 06.03.22

Takvim 01:37
04

Gıda üzerinden spekülasyon yapan fırsatçılara net cevap: Depolar dolu arzda sorun yok!

Takvim 06:52
05

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
06

Genç yıldız Kerem Aktürkoğlu yarın İspanya'da görücüye çıkacak / 09.03.22

Takvim 01:28
07

Trabzonspor’un hücum üçlüsü derbi öncesi çok ağır basıyor! / 05.03.22

Takvim 02:36
08

Şirketlerin itirazı sonrası hizmetler gecikti! Ertelenen projelerin maliyeti 1.6 milyar TL

Takvim 03:56
09

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa büyük eziyet! Kızılay'a direkt hat yok / 12.03.22

Takvim 06:25
10

İsrail ile enerjide yeni iş birliği yapılacak mı? Avrupa'ya İsrail doğal gazı için Türkiye rotası... / 12.03.22

Takvim 05:22
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