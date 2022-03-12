Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı 101 yıl önce nasıl kabul edildi? Kimler itiraz etti? / 12.03.22

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşının yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşının kabulünün 101inci yılında anılıyor. Mehmet Akif Ersoyun İstiklal Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hakimiyet-i Milliyede yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey Mecliste okuduğunda ayakta alkışlanan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921de Milli Marş olarak kabul edildi. Ersoy, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı. Milletin büyük bir kabulle bağrına bastığı milli marşımıza tıpkı bugün olduğu gibi o gün de bazı cılız ve çatlak sesler yükseldi. İstiklal Marşına karşı çıkanların ilki, dönemin milletvekili olan Tunalı Hilmi Bey oldu. Tunalı Hilmi Beyin İstiklal Marşı’nın kabul edildiği meclis oturumundaki “Bu marş milletin ruhuna tercüman olacak bir marş değil, komisyona gönderelim, şairini çağırıp çıkarılacak mısraları çıkarttıralım, düzeltilecek yerleri düzelttirelim” ifadeleri tarih sayfalarında yerini aldı!