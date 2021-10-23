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7/24 Dinle Takvim Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F16 tedariği açıklaması / 23.10.21
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika F16 tedariği açıklaması / 23.10.21

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, F16 tedariğine ilişkin "Bununla ilgili teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin, TSK'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.
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