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7/24 Dinle Takvim Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çok yakında ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyacağız / 28.07.22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çok yakında ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyacağız / 28.07.22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çok yakında ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyacağız / 28.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Çok yakında ilk geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyacağız / 28.07.22

Takvim 03:13
02

Özgür Özel haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı / 27.07.22

Takvim 01:55
03

Rekabet Kurumu, fahiş fiyatın hesabını soracak: Sahibinden.com hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı / 28.07.22

Takvim 01:54
04

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
05

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
06

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
07

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
08

Enerji sıkıntısı Avrupa'yı sarstı! Kış stoku için sıra dışı tedbirler aldılar / 26.07.22

Takvim 01:20
09

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Eczanelere ilişkin yeni kararlar alındı / 28.07.22

Takvim 00:36
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