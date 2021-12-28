Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim / 28.12.21

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Borsa Hersek ziyareti sırasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan gerilimine değinen Akar, Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiyeye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistanın silahlanma çabası beyhude bir girişim. şeklinde konuştu.